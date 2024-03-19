NBA'de Onuralp Bitim'li Chicago Bulls, Portland Trail Blazers engelini geçti!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Onuralp Bitim'in 9 sayılık katkısıyla Chicago Bulls, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 110-107 mağlup etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Bulls, Blazers'ı 3 sayı farkla yendi.
Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan'ın 28 sayısı ve Ayo Dosunmu'nun 23 sayı ve 10 asistlik performansı galibiyette önemli rol oynadı.
Bulls forması giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim, 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist kaydetti.
Blazers'ta ise Anfernee Simons'ın 30 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton'un 25 sayı, 15 ribauntluk performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
BOSTON CELTICS'TEN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET
Boston Celtics, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 119-94 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.
Celtics'te Derrick White, 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA kariyerindeki ilk "triple-double"ını yaptı.
Jaylen Brown ise 31 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve Celtics'in galibiyetinde önemli rol oynadı.
Pistons'ta Jaden Ivey, 21 sayı kaydetti.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 103-108
Boston Celtics-Detroit Pistons: 119-94
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 98-91
Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 110-107
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 104-114
Golden State Warriors-New York Knicks: 112-119
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 121-111 (Uzatmada)
Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 136-105
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