NBA'de Luka Doncic "triple-double" yaptı, Mavericks kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Golden State Warriors'ı 116-113 yendi.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 41 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yaptığı mücadelede Warriors'ı mağlup ederek 10. galibiyetini aldı.
Mavericks'te Tim Hardaway Jr 22, Spencer Dinwiddie ise 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Sezonun 11. yenilgisini yaşayan Warriors'ta Stephen Curry 32 ve Jonathan Kuminga 14 sayı üretti.
KNICKS'TEN PİSTONS POTASINA 140 SAYI
New York Knicks, deplasmanda Detroit Pistons'ı 140-110'luk skorla geçti.
Knicks'te Julius Randle'ın 36 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Quentin Grimes, Jalen Brunson ve RJ Barrett'ın 16'şar sayısı, sezonun 10. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan Pistons'ta Isaiah Stewart'ın 19, Bojan Bogdanovic ve Marvin Bagley'nin 13'er sayısı, sezonun 18. yenilgisini engelleyemedi.
CLIPPERS, TRAIL BLAZERS ENGELİNİ AŞTI
Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers'a konuk olduğu maçı 118-112 kazandı.
Bu sezon 13. galibiyetini elde eden Clippers'ta Norman Powell 32, Reggie Jackson 24 sayı kaydetti.
Trail Blazers'ta Anfernee Simons'ın 37 ve Jerami Grant'in 32 sayısı, sezonun 10. mağlubiyetini önleyemedi.
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