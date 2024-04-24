Alperen Şengün de adaydı: NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu belli oldu!

NBA’de yılın en çok gelişim gösteren oyuncusu (MIP), Philadelphia 76ers’ın ABD’li basketbolcusu Tyrese Maxey seçildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 3. sırada yer aldı.

AA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:36
Alperen Şengün de adaydı: NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu belli oldu!
Abone Ol google-news

NBA’de normal sezon ödülleri belli olmaya devam ediyor.

Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets’ta oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün’ün de aday olduğu ’Yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu’ ödülünün kazananı açıklandı.

ALPEREN ŞENGÜN 3. OLDU

NBA’in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 319 puan alan Philadelphia 76ers’ın ABD’li basketbolcu Tyrese Maxey’in MIP seçildiği ifade edildi. NBA’de 4. sezonunu geçiren Maxey, normal sezonda 25.9 sayı, 6.2 asist, 3.7 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Tyrese Maxey

Oylamada Chicago Bulls’tan ABD’li oyuncu Coby White 305 puanla ikinci, Alperen Şengün de 92 puanla üçüncü oldu.

Şengün, normal sezonu 21.1 sayı, 9.3 ribaund, 5.0 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.


Alperen Şengün haberleri Houston Rockets haberleri MIP haberleri nba haberleri En çok gelişim gösteren oyuncu haberleri

İlgili Haberler

NBA'de Minnesota Timberwolves seriyi 2-0 yaptı!

NBA'de Minnesota Timberwolves seriyi 2-0 yaptı!
NBA'de Jayson Tatum triple-double yaptı: Boston Celtics seride 1-0 öne geçti!

NBA'de Jayson Tatum triple-double yaptı: Boston Celtics seride 1-0 öne geçti!
NBA'de Denver Nuggets, Jamal Murray'in son saniye basketiyle 2-0 öne geçti!

NBA'de Denver Nuggets, Jamal Murray'in son saniye basketiyle 2-0 öne geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arda Güler takım arkadaşlarıyla halay çekti!

Arda Güler takım arkadaşlarıyla halay çekti!
Son Dakika: Eski Trabzonspor başkanı evinde ölü bulundu

Son Dakika: Eski Trabzonspor başkanı evinde ölü bulundu
Özgür Demirtaş'ın 'Kızıl Goncalar' analizi gündem oldu: 'Her biri hakkında söyleyeceklerim var...'

Özgür Demirtaş'ın 'Kızıl Goncalar' analizi gündem oldu: 'Her biri hakkında söyleyeceklerim var...'
İçinde 7 kişinin bulunduğu cip derede mahsur kaldı

İçinde 7 kişinin bulunduğu cip derede mahsur kaldı
Neyzen Burcu Karadağ Almanya Cumhurbaşkanı ile vize sorunu hakkında konuştu: Talimat verdi!

Neyzen Burcu Karadağ Almanya Cumhurbaşkanı ile vize sorunu hakkında konuştu: Talimat verdi!
Firari atlar trafikteki araçlara çarptı

Firari atlar trafikteki araçlara çarptı
40 kilo veren Kelly Osbourne zayıflama ilacı kullandığı iddiasını reddetti!

40 kilo veren Kelly Osbourne zayıflama ilacı kullandığı iddiasını reddetti!
Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme için hazırlanıyor

Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme için hazırlanıyor