NBA'de yılın savunmacısı belli oldu! Kariyerinde 4. kez...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Minnesota Timberwolves forması giyen Fransız oyuncu Rudy Gobert, yılın savunmacısı ödülünün sahibi oldu.

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Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:48
NBA'de yılın savunmacısı belli oldu! Kariyerinde 4. kez...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde Minnesota Timberwolves forması giyen Rudy Gobert, yılın savunma oyuncusu seçildi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Timberwolves'un Fransız pivotu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Bam Adebayo (Miami Heat) ve Anthony Davis'i (Los Angeles Lakers) geride bıraktı.

KARİYERİNDE 4. KEZ...

Timberwolves'un Batı Konferansı'nı 3. sırada tamamlamasında önemli pay sahibi olan 31 yaşındaki Gobert, ligin efsane pivotlarından Hakeem Olajuwon'un isminin verildiği ödüle kariyerinde 4. kez layık görüldü.

Gobert, 4'er kezle bu ödülü en çok kazanan isimler Dikembe Mutombo ve Ben Wallace'ı yakaladı.

Kariyerinde üç kez all-star seçilen Gobert, bu sezon maç başına 2,1 blok yaptı. Fransız basketbolcu, sezonu 14 sayı ve 12,9 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.


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