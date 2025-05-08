NBA'de Oklahoma City Thunder seride durumu eşitledi!

Oklahoma City Thunder, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finali ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Denver Nuggets'ı 149-106 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

NBA'de Oklahoma City Thunder seride durumu eşitledi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:41

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nın yarı final serisi ikinci maçında Nuggets'ı Paycom Center'da konuk eden Thunder, müsabakayı 43 sayı farkla kazandı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı ve 8 asist, Chet Holmgren 15 sayı ve 11 ribaunt, Jalen Williams 17 sayı, Isaiah Hartenstein ve Isaiah Joe de 14'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'da Russell Westbrook 19, Nikola Jokic ise 17 sayıyla oynadı.

NEW YORK KNICKS SERİYİ 2-0 YAPTI

New York Knicks, Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında Boston Celtics'i deplasmanda 91-90 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

Knicks'te Karl-Anthony Towns, 21 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaparken, Josh Hart 23 sayılık performans gösterdi.

Celtics'te ise Jaylen Brown ve Derrick White'ın 20'şer sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.


Etiketler: #oklahoma city thunder #Denver Nuggets #nba

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