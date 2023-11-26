NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı kendi evinde güldü!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Utah Jazz, kendi evinde ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 105-100 mağlup etti.

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Yayınlanma: 26.11.2023 - 11:56
NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı kendi evinde güldü!
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NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi.

76ers, Joel Embiid'in 35 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaptığı maçta Thunder'ı yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Tobias Harris ise 16 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Thunder'da Chet Holmgren 33 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist, Shai Gilgeous-Alexander ise 31 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

ÖMER FARUK'UN TAKIMI JAZZ KAZANDI

Utah Jazz, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in ilk 5'te başladığı karşılaşmada New Orleans Pelicans'ı 105-100 yendi.

Ömer Faruk, 6 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkı verirken, Collin Sexton 16 sayı, 3 ribaunt ve 6 asist, Keyonte George ise 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti.

Pelicans'ta Brandon Ingram'ın 26 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Jordan Hawkins'in 25 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansı kazanmaya yetmedi.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 123-127

Brooklyn Nets-Miami Heat: 112-97

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 108-136

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 115-121

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 105-100

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 107-88


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