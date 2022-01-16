NBA'de Ömer Yurtseven’in ‘double-double’ serisi devam ediyor
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) gecenin karşılaşmasında temsilcimiz Ömer Yurtseven’in formasını giydiği Miami Heat, kendi evinde ağırladığı Philadelphia 76ers’a 98-109 mağlup oldu.
NBA’de iki temsilcimizin karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf Furkan Korkmaz’ın formasını terlettiği Philadelphia 76ers olurken Ömer Yurtseven bir kez daha “double-double” yaptı.
Ömer Yurtseven, aldığı 11 ribaunt ile Miami Heat’te oynadığı son 13 karşılaşmada 10 ribaunt ya da fazlasını alma serisini sürdürürken skorer yönünü de devam ettirerek attığı 22 sayı ile hem son 9 maçta 7. defa çift haneli sayılara ulaştı hem de takımının karşılaşmadaki en çok sayı üreten oyuncusu oldu.
Philadelphia’da Joel Embiid, 32 sayı ve 12 ribaunt ile takımın galibiyete ulaştıran isim olurken temsilcimiz Furkan Korkmaz da 6 sayı, 2 asistlik bir katkı sağladı.
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