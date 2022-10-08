NBA'de ortalık karıştı: Draymond Green, Jordan Poole'a saldırdı!

08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:40

NBA'de 2022-23 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarına devam eden Golden State Warriors'ta Draymond Green ve Jordan Poole arasında tartışma yaşandı.

NTV Spor’un ESPN’den aktardığına göre, takımın sabah gerçekleştirdiği antrenmanda iki oyuncunun sözlü olarak tartışmaya başladığı, sonrasında Draymond Green'in Jordan Poole'a saldırdığı belirtildi.

Fotoğraf: Jordan Poole (sağda)

GREEN ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından Draymond Green'in antrenmanı terk ettiği ifade edilirken takımın genel menajeri Bob Myers, Green'in takımdan özür dilediğini söyledi.

Myers açıklamasında, "Böyle bir olay yaşandı. Kimse bundan dolayı mutlu değil. Yaşananlara göz yumacak değiliz ama bu yaşandı. Draymond takımdan özür diledi. Konuyu değerlendirip cezayla ilgili kararımızı vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

NBA’de yeni sezon 19 Ekim’de başlayacak.