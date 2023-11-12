NBA yıldızı Stephen Curry'nin 30 sayısı Golden State Warriors'a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'ı 118-110 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 12.11.2023 - 12:56
NBA yıldızı Stephen Curry'nin 30 sayısı Golden State Warriors'a yetmedi!
Abone Ol google-news

Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Golden State Warriors'ı 118-110 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekibi Cleveland Cavaliers, lig tarihinde 7 şampiyonluğu bulunan Warriors'ı 8 sayı farkla geçerek 9. maçında 4. galibiyetine ulaştı.

Cavaliers'ta Caris LeVert 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 top çalma, Donovan Mitchell 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Darius Garland 19 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma ve 4 asist, Evan Mobley 19 sayı ve 5 ribaunt, Max Strus 16 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 4. kez kaybeden Warriors'ta all-star Stephen Curry 30 sayı, Klay Thompson 14 sayı ve 5 ribaunt, Andrew Wiggins 13 sayı ve 5 ribaunt, Jonathan Kuminga 12 sayı ile oynadı.

ORLANDO MAGIC FARKLI KAZANDI

Doğu Konferansı ekiplerinin maçında Orlando Magic, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 112-97 yenerek bu sezonki 5. galibiyetine ulaştı.

Magic'te Paolo Banchero 26 sayı, 12 ribaunt ve 5 asist, Franz Wagner 24 sayı ve 6 ribaunt, Jalen Suggs 20 sayı, Moritz Wagner 19 sayı ve 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 4. mağlubiyetini yaşayan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 4 top çalma, Cameron Payne 14 sayı, Bobby Portis 13 sayı ve 7 ribaunt, Khris Middleton 10 sayı ve 7 asistle mücadele etti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 112-97

Boston Celtics-Toronto Raptors: 117-94

Atlanta Hawks-Miami Heat: 109-117

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 110-118


stephen curry golden state warriors Cleveland Cavaliers nba

İlgili Haberler

NBA yıldızı trafik kazası geçirdi... Uzun süre parkelerden uzak kalacak!

NBA yıldızı trafik kazası geçirdi... Uzun süre parkelerden uzak kalacak!
Milli basketbolcu Onuralp Bitim, NBA G League'deki ilk maçında çift sayılara ulaştı!

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, NBA G League'deki ilk maçında çift sayılara ulaştı!
NBA'de Giannis Antetokounmpo'nun 54 sayısı galibiyete yetmedi!

NBA'de Giannis Antetokounmpo'nun 54 sayısı galibiyete yetmedi!

En Çok Okunan Haberler