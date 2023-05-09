NBA'de seyirciyle kavga eden Nikola Jokic'e para cezası!

NBA ekiplerinden Denver Nuggets'ta forma giyen all-star oyuncu Nikola Jokic, maç sırasında seyircilerle yaşadığı sözlü ve fiziksel münakaşa nedeniyle 25 bin dolar para cezası aldı.

AA
Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:31
NBA'de seyirciyle kavga eden Nikola Jokic'e para cezası!
Abone Ol google-news

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkan Yardımcısı ve Basketbol Operasyonları Sorumlusu Joe Dumars tarafından yapılan açıklamada, Nikola Jokic'in taraftarlarla yaşadığı temasın uygunsuz hareket olarak değerlendirilmesi sebebiyle söz konusu cezanın verildiğini belirtti.

Phoenix Suns'ın konuk ettiği Denver Nuggets'ı 129-124 yenerek seriyi 2-2'ye getirdiği Batı Konferansı yarı final serisi dördüncü maçının bitimine 2 dakika 36 saniye kala, oyun alanından dışarı çıkan top, seyircilerin bulunduğu tribünde Suns'ın sahiplerinden Mat Ishbia'nın eline gelmişti.

TOPU ZORLA ALMAYA ÇALIŞTI

Tribünlere gelerek, meşin yuvarlağı vermek istemeyen Ishbia'nın elinden topu zorla almaya çalışan Jokic, diğer taraftarlarla da sözlü münakaşaya girmişti. Bu olayın ardından Sırp basketbolcuya teknik faul verilmişti.

Son üç sezon içinde iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Jokic, bu sezon play-off'larda 30.8 sayı, 13.1 ribaunt ve 9.2 asist ortalamasıyla oynuyor.

Nikola Jokic


nba nikola jokic basketbol

İlgili Haberler

NBA'de 'Yılın En Değerli' oyuncusu Joel Embiid oldu

NBA'de 'Yılın En Değerli' oyuncusu Joel Embiid oldu
NBA'de Domantas Sabonis'in göğsüne basan Draymond Green'in cezası belli oldu

NBA'de Domantas Sabonis'in göğsüne basan Draymond Green'in cezası belli oldu
NBA'de 'Yılın Clutch Oyuncusu' ödülünü De'Aaron Fox kazandı

NBA'de 'Yılın Clutch Oyuncusu' ödülünü De'Aaron Fox kazandı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler