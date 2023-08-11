NBA'de sezonun açılış maçları belli oldu
NBA'de yeni sezon dört Batı Konferansı takımının yer aldığı iki karşılaşmayla başlayacak.
NBA, 2023-24 sezonunu 24 Ekim'de dört Batı Konferansı takımının yer aldığı iki karşılaşmayla açacak.
Denver Nuggets, açılış maçında geçtiğimiz sezon Batı Konferansı Finallerinde süpürdüğü Los Angeles Lakers'ı konuk edecek. Nuggets bu karşılaşmada şampiyonluk bayrağını arena tavanına yükseltecek ve oyuncular ise yüzüklerini alacak.
DURANT ESKİ TAKIMINA KARŞI
Gecenin diğer maçında ise Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı ağırlayacak. Kevin Durant, eski takımının taraftarlarına karşı ilk kez oynamış olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında ağladı...
- Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
- Prof. Dr. Naci Görür, üç şehri işaret etti
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Bu görüntüler laik Türkiye'den
- Antalya açıklarında deprem!
- Babuşcu ATM'lerde yeni dönemi açıkladı
- Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor?
- Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
- İşte güncel akaryakıt fiyatları...