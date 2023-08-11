NBA'de sezonun açılış maçları belli oldu

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:19

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:19

NBA, 2023-24 sezonunu 24 Ekim'de dört Batı Konferansı takımının yer aldığı iki karşılaşmayla açacak.

Denver Nuggets, açılış maçında geçtiğimiz sezon Batı Konferansı Finallerinde süpürdüğü Los Angeles Lakers'ı konuk edecek. Nuggets bu karşılaşmada şampiyonluk bayrağını arena tavanına yükseltecek ve oyuncular ise yüzüklerini alacak.

DURANT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Gecenin diğer maçında ise Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı ağırlayacak. Kevin Durant, eski takımının taraftarlarına karşı ilk kez oynamış olacak.