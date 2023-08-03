NBA'den, alkollü araç kullanan Devonte' Graham'e iki maç ceza

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), San Antonio Spurs'ün guardı Devonte' Graham'a, alkollü araç kullanmış olması sebebiyle iki maç ceza verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:31
NBA'den, alkollü araç kullanan Devonte' Graham'e iki maç ceza
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NBA, San Antonio Spurs'ün guardı Devonte' Graham'a, alkollü araç kullanmış olması sebebiyle iki maç ceza verdi.

Graham'ın cezası, oynayabileceği bir sonraki normal sezon karşılaşmasıyla başlayacak.

Olayın, Temmuz 2022'de Graham'in 40 mil hız sınırı olan bir bölgede 63 mil hızla araba kullanması sonrası meydana geldiği açıklandı.

Yapılan alkol testinde 28 yaşındaki oyuncunun kanındaki alkol seviyesinin, Kuzey Carolina'nın yasal sınırının üzerinde olduğu ortaya çıktı.

TMZ Sports'a göre, hız suçlaması, daha sonra savcılarla yapılan bir anlaşmanın parçası olarak reddedildi.

San Antonio'nun geçtiğimiz sezonun son takas gününde Pelicans'tan kadrosuna katmış olduğu Graham, 20 maçta 13 sayı ve 4.0 asist ortalamaları tutturmuştu.


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