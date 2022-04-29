NBA'de Suns, Mavericks ve 76ers yarı finale çıktı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, Phoenix Suns ve Dallas Mavericks rakiplerini eleyerek konferans yarı finaline yükseldi.
NBA play-off'larına ilk turda oynanan 3 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'u 132-97 yendi ve seriyi 4-2 kazanarak yarı finale çıktı.
76ers'da Joel Embiid 33 sayı, 10 ribaunt ve James Harden ise 22 sayı, 15 asist kaydetti.
İkinci tura yükselen ekipte Furkan Korkmaz, 5 dakika 6 saniye süre alırken 2 asist, 2 ribaunt ile oynadı ve sayı üretemedi.
Philadelphia 76ers yarı finalde Miami Heat ile karşılaşacak.
PHOENIX SUNS YARI FİNALDE
Batı Konferansı play-off mücadelesinde Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 115-109 yendi ve seride 4-2 öne geçerek yarı finale kaldı.
Phoenix Suns'da Chris Paul, 33 sayı ve 8 asistle oynarken Deandre Ayton ise 22 sayı ile galibiyete katkı verdi.
New Orleans Pelicans'da ise Brandon Ingram 21 sayı üretti.
Phoenix Suns, yarı finalde Dallas Mavericks ile karşılaşacak.
MAVERICKS SERİYİ 4-2'YE GETİREREK TURLADI
Dallas Mavericks, deplasmanda Utah Jazz'ı, 98-96 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 4-2 öne geçti ve yarı finale yükseldi.
Sakatlığı nedeniyle serinin ilk 3 maçını kaçıran Mavericks'in all-star oyuncusu Luka Doncic'in, 24 sayı ve 9 ribauntluk performansı galibiyeti getirdi. Jalen Brunson ise 24 sayı ve 3 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.
Maçta, Jazz'ın en skorer ismi Donovan Mitchell ise 23 sayı üretirken takımlarının mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Toronto Raptors - Philadelphia 76ers: 97-132
New Orleans Pelicans - Phoenix Suns: 109-115
Utah Jazz - Dallas Mavericks: 96-98
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