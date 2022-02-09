NBA'de Wizards forması giyen Beal sezonu kapattı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 23:30

Washington Wizards'ın yıldız oyuncusu Bradley Beal'dan kötü haber geldi. Beal'ın, geçirdiği sakatlık sonrası sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak'taki Memphis Grizzlies maçında sol elinin üstüne düşen 28 yaşındaki Beal'ın, bileğindeki bağlarda oluşan yırtık için ameliyat edilmesi gerekecek.

Kariyerinde 3 kez all-star seçilen Beal'ın bu sezon 23,3 sayı, 6,6 asist ve 4,7 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

Wizards, 24 galibiyet ve 29 mağlubiyet ile Doğu Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.