NBA'de Yılın Çaylağı ödülü sahibini buldu!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:01

Güncelleme: 07.05.2024 - 13:01

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, oybirliğiyle NBA'de 2023-24 sezonu Yılın Çaylağı seçildi.

Wembanyama, ödüle diğer finalistler Oklahoma City Thunder'dan Chet Holmgren ve Charlotte Hornets'tan Brandon Miller'ı geride bırakarak ulaştı. Fransız oyuncu, Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns'tan bu yana bu ödülü oybirliğiyle kazanan ilk isim oldu.

Wembanyama, Spurs formasıyla 71 maça çıkarak ortalama 29,7 dakika sahada kalıp 21,4 sayı, 10,6 ribaund, 3,9 asist ve 3,6 blok istatistikleri yakaladı.

SAN ANTONİO SPURS TARİHİNE GEÇTİ

20 yaşındaki oyuncu, NBA'in 1973-74 sezonunda resmi kayıtları tutmaya başlamasından bu yana ligde blok lideri olan ikinci çaylak (1995-96'da Manute Bol) oldu. Aynı zamanda Shaquille O'Neal'dan (1992-93) bu yana bir maçta 40 sayı, 20 ribaund kaydeden ilk çaylak da olmayı başardı.

Wembanyama ayrıca, David Robinson (1989-90) ve Tim Duncan'ın (1997-98) ardından Yılın Çaylağı ödülünü kazanan üçüncü Spurs oyuncusu oldu.