NBA'de Yılın Çaylağı ödülü sahibini buldu!

San Antonio Spurs forması giyen Fransız oyuncu Victor Wembanyama, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın çaylağı seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:01
NBA'de Yılın Çaylağı ödülü sahibini buldu!
Abone Ol google-news

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, oybirliğiyle NBA'de 2023-24 sezonu Yılın Çaylağı seçildi.

Wembanyama, ödüle diğer finalistler Oklahoma City Thunder'dan Chet Holmgren ve Charlotte Hornets'tan Brandon Miller'ı geride bırakarak ulaştı. Fransız oyuncu, Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns'tan bu yana bu ödülü oybirliğiyle kazanan ilk isim oldu.

Wembanyama, Spurs formasıyla 71 maça çıkarak ortalama 29,7 dakika sahada kalıp 21,4 sayı, 10,6 ribaund, 3,9 asist ve 3,6 blok istatistikleri yakaladı.

SAN ANTONİO SPURS TARİHİNE GEÇTİ

20 yaşındaki oyuncu, NBA'in 1973-74 sezonunda resmi kayıtları tutmaya başlamasından bu yana ligde blok lideri olan ikinci çaylak (1995-96'da Manute Bol) oldu. Aynı zamanda Shaquille O'Neal'dan (1992-93) bu yana bir maçta 40 sayı, 20 ribaund kaydeden ilk çaylak da olmayı başardı.

Wembanyama ayrıca, David Robinson (1989-90) ve Tim Duncan'ın (1997-98) ardından Yılın Çaylağı ödülünü kazanan üçüncü Spurs oyuncusu oldu.


Victor Wembanyama haberleri San Antonio Spurs haberleri nba haberleri Çaylak haberleri ödül haberleri

İlgili Haberler

NBA'de Minnesota Timberwolves yolu yarıladı: Seride 2-0 öne geçti!

NBA'de Minnesota Timberwolves yolu yarıladı: Seride 2-0 öne geçti!
NBA play-off turunda son yarı final biletinin sahibi belli oldu!

NBA play-off turunda son yarı final biletinin sahibi belli oldu!
NBA'de Anthony Edwards yıldızlaştı: Minnesota Timberwolves seride öne geçti!

NBA'de Anthony Edwards yıldızlaştı: Minnesota Timberwolves seride öne geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Instagram'da bazılarının canını sıkacak gelişme! Özgün olmayanlar...

Instagram'da bazılarının canını sıkacak gelişme! Özgün olmayanlar...
Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları

Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları
Monaco maçı öncesi TBF'den Fenerbahçe Beko kararı!

Monaco maçı öncesi TBF'den Fenerbahçe Beko kararı!
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 53 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 53 gözaltı
Sıcaklar geldi çattı... Doktorlardan dört yaz uyarısı

Sıcaklar geldi çattı... Doktorlardan dört yaz uyarısı
Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı

Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı
Beşiktaş maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Beşiktaş maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!
Numan Kurtulmuş: Suriyelilerin göç etmesi gerekiyordu

Numan Kurtulmuş: Suriyelilerin göç etmesi gerekiyordu