NBA'in yıldız oyuncusu Klay Thompson, Fenerbahçe tişörtüyle antrenman yaptı

NBA'de Golden State Warriors forması giyen Klay Thompson, Fenerbahçe tişörtüyle antrenman yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:55
NBA'in yıldız oyuncusu Klay Thompson, Fenerbahçe tişörtüyle antrenman yaptı
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NBA'in yıldız oyuncusu Klay Thompson, yeni sezon öncesi çalışmalarını Fenerbahçe Beko tişörtüyle sürdürüyor. 

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM 

Fenerbahçe Beko sosyal medya hesabından Klay Thompson'ın Fenerbahçe tişörtüyle çalıştığı antrenman görüntülerini paylaşıp, "Neden olmasın?" yazdı. 

 


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