NBA'in yıldız oyuncusu Klay Thompson, Fenerbahçe tişörtüyle antrenman yaptı
NBA'de Golden State Warriors forması giyen Klay Thompson, Fenerbahçe tişörtüyle antrenman yaptı.
NBA'in yıldız oyuncusu Klay Thompson, yeni sezon öncesi çalışmalarını Fenerbahçe Beko tişörtüyle sürdürüyor.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe Beko sosyal medya hesabından Klay Thompson'ın Fenerbahçe tişörtüyle çalıştığı antrenman görüntülerini paylaşıp, "Neden olmasın?" yazdı.
Why not? ??????@KlayThompson— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) August 14, 2023
??: @Cbrickley603 / Instagram pic.twitter.com/fiU6s5MSxA
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