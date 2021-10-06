NBA'nin yıldız basketbolcusu Andrew Wiggins zorla aşı olduğunu açıkladı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 11:49

NBA’de Golden State Warriors‘ın yıldız forveti Andrew Wiggins dini inançları nedeniyle uzun süre Covid-19 aşı yaptırmamak için direnmişti. Geçtiğimiz gün aşı yaptıran Wiggins konuyla ilgili konuştu.

Andrew Wiggins yaptığı açıklamada, “Tek seçeneğim vardı ya aşı olacaktım ya da NBA’de oynayamayacaktım. Zor bir karardı. Umarım uzun vadede işe yarar ve 10 yıl sonra da sağlıklı kalırım” sözlerini söyledi.

NBA geçtiğimiz Perşembe günü basketbolcuların %95'inin aşılandığını duyurmuştu.

