NBA'nin yıldız basketbolcusu Andrew Wiggins zorla aşı olduğunu açıkladı
NBA’de Golden State Warriors‘ın tecrübeli ismi Andrew Wiggins, aşı olmayacağını açıklamasına rağmen dün aşılandığını duyurmuştu. Yıldız isim bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
NBA’de Golden State Warriors‘ın yıldız forveti Andrew Wiggins dini inançları nedeniyle uzun süre Covid-19 aşı yaptırmamak için direnmişti. Geçtiğimiz gün aşı yaptıran Wiggins konuyla ilgili konuştu.
Andrew Wiggins yaptığı açıklamada, “Tek seçeneğim vardı ya aşı olacaktım ya da NBA’de oynayamayacaktım. Zor bir karardı. Umarım uzun vadede işe yarar ve 10 yıl sonra da sağlıklı kalırım” sözlerini söyledi.
NBA geçtiğimiz Perşembe günü basketbolcuların %95'inin aşılandığını duyurmuştu.
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