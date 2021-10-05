2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Vakıfbank kazandı

05 Ekim 2021 Salı, 20:41

2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'da VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Çekişmeli maçta ilk sette 9-9 beraberliğin ardından Eczacıbaşı Dynavit servislerde kritik hatalar yaptı. Bunu iyi değerlendiren VakıfBank, Meryem Boz ile serviste bir sayı bularak 18-16 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-21 kazandı.

Karşılaşmanın ikinci setine Eczacıbaşı Dynavit iyi başladı ve 7-5 öne geçti. Zehra ile bloktan sayı bulan VakıfBank, Braga ile bir sayı daha bularak 16-12 üstünlük yakaladı. Çaprazda Hande ve Boskovic ile sayılar bularak sete tutunmaya çalışan Eczacıbaşı Dynavit, skoru 16-15 getirdi. Rakibinin servisteki hatalarını yine iyi değerlendiren VakıfBank, 2. seti de 25-19 alarak 2-0 öne geçti.

Son sette rahat bir oyun sergileyen VakıfBank, etkili servislerinin yanı sıra blok üstünde sayılar buldu ve bu seti de 25-29 aldı.

Rakibini 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupayı müzesine götürdü.











