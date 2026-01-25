Ndidi'nin ayrılması halinde... Beşiktaş'ta orta saha planı hazır!

Beşiktaş, ara transfer döneminde birden fazla bölgeye takviye planlarken listesindeki adaylarla görüşmelere devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Sevilla'dan Djibril Sow oldu.

Marca'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın Sow için 6-8 miyon Euro arasında bir bonservis ödemeye hazır olduğu ve bu transfer için ilgisini oyuncunun temsilcilerine ilettiği aktarıldı.

Haberde, Beşiktaş'ın Wilfred Ndidi'yle yollarını ayırma ihtimaline karşı Sow'u kadrosuna katmak istediğine dikkat çekildi.

Son dönemde Ndidi'yle İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın ilgilendiği iddia edilmişti.

SOW HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sevilla'ya 2023/24 sezonunda Eintracht Frankfurt'tan transfer olan 28 yaşındaki orta saha, daha önce Young Boys, Borussia Mönchengladbach ve FC Zürich formalarını da giymişti.

Oynadığı takımlarda toplam 405 maça çıkan deneyimli orta saha, bu mücadelelerde 27 gol ve 35 asist kaydetti.