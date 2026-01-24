Stoper transferinde yeni gelişme... Monaco'dan Beşiktaş'ın teklifine cevap!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.01.2026 17:31:00
Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Thilo Kehrer için teklif yaptığı, Monaco'nun ise bu teklife olumlu yaklaşmadığı iddia edildi.

Süper Lig'de ara transfer döneminde birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler takıma katılacak isimlere çevrildi

Stoper transferi için öne çıkan aday İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen Emmanuuel Agbadou olurken henüz anlaşma sağlanamadı.

Listesindeki diğer adaylarla görüşen Beşiktaş, Thilo Kehrer için yeni bir teklif sundu. Foot Mercato'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar 12+3 milyon Euro'luk teklifini Monaco'ya iletti.

Monaco'nun bu teklife olumlu yaklaşmadığı ve Kehrer için 20 milyon Euro talep ettiği kaydedildi. Ek olarak Monaco'nun mali durumunu dengeleyebilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda olduğuna dikkat çekildi.

KEHRER'İN KARİYERİ

Futbola Almanya'da başlayan Thilo Kehrer, kariyerinde Reutlingen, Stuttgart, Schalke, PSG ve West Ham United formalarını giydi. 2023/24 sezonunda kiralık olarak oynadığı Monaco'ya Kehrer ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu. Kariyeri boyunca 435 maça çıkan Fransız futbolcu, 22 gol ve 18 asist kaydetti.

