Nice kazandı, Le Havre tehlike hattında kaldı!
Fransa Ligue 1 33. hafta maçında Nice, sahasında Le Havre'yi 1-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1 33. hafta maçında Nice, sahasında Le Havre ile karşılaştı.
Allianz Riviera'da oynanan maçı Farioli'nin takımı 1-0 kazandı. Nice'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Jeremie Boga kaydetti.
Bu sonuçla birlikte bu sezonki 15. galibiyetini alan Nice, 54 puanla Avrupa kupalarına gitmeyi garantiledi. Gelecek hafta 4. sıradaki Lille ile oynayacak Nice, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde gitme şansı elde edebilir.
Le Havre ise 32 puanla kümede kalma yolunda ağır yara aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Nice, Lille ile oynayacak. Le Havre ise Marsilya'yı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Radikal adımlar atılmazsa...'
- 'Ana hedef Recep Tayyip Erdoğan'
- 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
- 7 banka artık tek ATM'den hizmet verecek
- Herkesten nefret eden 4 burç
- Müdürün odasını bastı
- Emsal olacak bir karar: Kiracıya 55 günde jet tahliye!
- 'Şehadet parmağını kaldırmasıyla mesaj vermiş'
- Erdoğan'dan 'operasyon' sonrası dikkat çeken açıklama
- Tekel bayi saldırısı davasında yeni gelişme