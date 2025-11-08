'Ne yapacaksınız Orkun Kökçü'yü' demişti... Rıza Çalımbay'dan milli oyuncu için yeni açıklama!

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın gündemini Transfermarkt'a değerlendirdi. Çalımbay, Orkun Kökçü sözlerine açıklık getirdi.

Ağustos ayı ortasında verdiği bir röportajda Orkun Kökçü'nün transferi için "Kötü yaptılar, ne yapacaksınız Orkun'u? Gedson Fernandes varken niye alıyorsun ki? Fernandes'i göndermeseydiniz" ifadelerini kullanmıştı.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Bu sözlerine açıklık getiren Rıza Çalımbay, "Gedson varken Orkun’u almak doğru değil demiştim. Orkun milli takımımızın değeri, çok kıymetli bir oyuncu. Feyenoord ve Benfica’daki süreçlerini de hep yakından takip ettim, çok iyi performanslar gösterdi ancak bunları hep oturmuş kadroların, istikrarlı sistemlerin içinde yaptığını gördük" dedi.

Orkun Kökçü'nün işleyen bir sistemin önemli parçası olacağını söyleyen Çalımbay, "Beşiktaş gibi yeniden yapılanan bir takımda 30 milyon Euro gibi bonservisle alınıp doğrudan kurtarıcı olmasını beklemek en başta ona haksızlık. Orkun kurtarıcı olamaz, Orkun işleyen bir sistemin önemli parçası olabilir. Ne yazık ki onunla ilgili planlama doğru yapılamadı, doğru anlatılamadı ve beklenti büyüdü" şeklinde konuştu.

"KAPTANLIK KARARI YANLIŞ"

Orkun Kökçü'ye kaptanlık verilmesinin yanlış bir karar olduğunu savunan deneyimli teknik adam, "Planlamanın Orkun’la ilgili yanlış devamı da bu oldu. Ben Beşiktaş’ta 11 sene kaptanlık yaptım. Kaptan olmak camianın tüm dinamiklerine hakim olmayı, taraftarın beklentisini, medyayla iletişimi, kulüp temsilini, takım içerisindeki saygıyı elde edebilmeyi gerektirir. Orkun ilerleyen dönemde bunların hepsine sahip olabilir ve Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil edebilir ama şu anda değil. Üzerinde ne olursa olsun onun için ödenen bonservis ve maaşın baskısı varken, bununla mücadele etmeye çalışıyorken bir de kaptanlık yükünün verilmesi onu daha da baskı altına alıyor" sözlerini sarf etti.

ÇALIMBAY'DAN SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Son olarak Sergen Yalçın'a değinen ve desteğini ortaya koyan Rıza Çalımbay, "Zor bir zamanda geldi. Onun da daha önce açıklaması var benzer şekilde. Ballı börek yabancılara, çile Beşiktaş'ın evlatlarına. Tam da öyle bir dönem. İşi kolay değil ancak destek olmak gerekiyor. Beşiktaş’ı şu anda düzlüğe çıkarmayı ondan daha fazla kimse isteyemez ama bunu tek başına yapması mümkün değil. Yönetimin, camianın, taraftarın, bizlerin desteği olmalı. Beşiktaş’ta sorun, hoca sorunu değil, yıllardan beri süregelen yönetim yanlışlarının devamı. Başkan da iyi niyetli, düzeltmek istiyor. Öncelikle tüm aktörleriyle Beşiktaş camiasının birlik olması şart" diyerek sözlerini tamamladı.