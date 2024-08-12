Necip Uysal: 'Çok kötü bir saha vardı'

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:10
Necip Uysal: 'Çok kötü bir saha vardı'
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Beşiktaş'ın efsanesi haline gelen Necip Uysal, Samsunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Necip Uysal yaptığı açıklamada, "Çok kötü bir saha vardı. İlk haftalar hep zordur. Samsun deplasmanı da zordur. Buradan 3 puanla ayrılmak iyi oldu. şimdi Antalyaspor maçına odaklanacağız" dedi.

'KENDİMİ HAZIR TUTMAYA ÇALIŞIYORUM'

Başarılı oyuncu ayrıca, "Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Altyapıyı da sayarsam 21 sene oldu burada. ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulübüm bana ne kadar görev verirse o kadar devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


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