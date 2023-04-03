Necip Uysal kimdir, nereli, kaç yaşında? Necip Uysal hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:54

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 15:54

Beşiktaşlı tecrübeli futbolcu Necip Uysal, baba olma sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir kız bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Duru ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Duru bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

NECİP UYSAL KİMDİR?

Necip Uysal, 24 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğan ön libero mevkinde forma giyen Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giymektedir. Beşiktaş, deneyimli futbolcusu Necip Uysal'ın 2020 yılında sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Necip Uysal, Bakırköy'de belediyede şoför bir babanın ve ev hanımı bir annenin 3. ve son oğlu olarak dünyaya geldi. Ağabeyinin teşvikiyle futbola 10 yaşında Yıldırım Bosnaspor'da başladı. Hocaları onu ünlü oyuncu Frank Lampard'a benzetiyordu.

2004'te Beşiktaş'ın altyapısına transfer oldu. Henüz 16 yaşındayken Beşiktaş A Takımı ile antrenmanlara çıkmaya başladı. 2007-08 sezonunun ikinci devresinde Beşiktaş A2'de forma giymeye başladı. 2008-09 sezonu başında A takım ile profesyonel sözleşme imzalasa da şampiyonluk sezonunda PAF takımda oynamaya devam etti. Beşiktaş Lisesi ve Yeni Levent Lisesi'nde okuduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi büro yönetiminde okudu ve okulun futbol takımında da yer aldı.

1,5 senelik A2 kariyerinde 42 maçta 6 gol atan Necip, 2009-10 sezonunda ise A takıma geçti. İlk olarak sezon başında Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa kadrosuna dahil edildi. Daha sonra ligde iki kez kulübede oturduktan sonra 24 Ekim 2009'da Eskişehirspor karşısında son dakika oyuna girdi. Nihat Kahveci'nin yerine oyuna giren futbolcu, böylece kariyerinin ilk resmi maçına çıkmış oldu. Sezonun ilk yarısında ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman kulübede otururken, bir yandan da PAF takımında oynamaya devam etti. Devre arasında ise Necip Uysal, tamamen A takıma yükseldi. Hatta Mustafa Denizli, federasyonla konuşup Necip'in U-19 kadrosundan affını istedi özel olarak devre arası kampına çağırdı.Uysal, sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başladı. 10 Mart 2010'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı. Beşiktaş için başarısız geçen bu sezonun son maçı olan Bursaspor maçında ilk asistini yaptı. Sezon sonu Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı.

Sergen Yalçın döneminde Atiba Hutchinson ve Josef de Souza'dan sonra o bölgede yer aldı. 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Sezonu Beşiktaş ile şampiyon tamamladı. Beşiktaş ile yaşadığı 4. şampiyonluk oldu.

NECİP UYSAL ÖZEL HAYATI

Necip Uysal, 21 Mayıs 2021 tarihinde Nur Beşkardeş ile evlendi. Çiftin 3 Nisan 2023 tarihinde Duru isimli bir kızı dünyaya geldi.

NECİP UYSAL HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Altyapı Kariyeri;

2001-2004 Yıldırım Bosnaspor

Yıldırım Bosnaspor 2004-2008 Beşiktaş

Profesyonel Kariyeri;

2008 - Beşiktaş

NECİP UYSAL MİLLİ TAKIM KARİYERİ