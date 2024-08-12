Necip Uysal, Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve yıllardır istikrarlı futboluyla dikkat çeken Necip Uysal, siyah beyazlı takımda 16. sezonuna başladı ve camianın efsane ismi Rıza Çalımbay'ı yakaladı.
Beşiktaş'ta 16. sezonuna başlayan kaptan Necip Uysal, siyah-beyazlı takımda en fazla sezonda forma giyen Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu.
Sergilediği istikrarlı performansla dikkati çeken 33 yaşındaki futbolcu, altyapısında yetiştiği siyah-beyazlı ekipte 2009-2010'dan itibaren tüm sezonlarda forma giyerek Rıza Çalımbay'ı yakaladı.
Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında kabul edilen Çalımbay, 1980-1981'de başladığı profesyonel kariyerini 1995-1996 sezonu sonunda noktalamıştı. Rıza Çalımbay, futbolcuk kariyerinde sadece Beşiktaş'ta görev yaptı.
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