Necip Uysal'dan hakem tepkisi

Beşiktaş oyuncusu Necip Uysal, Galatasaray'a kaybettikleri maçın ardından; "Her maçta penaltı pozisyonları oluyor verilmeyen. Benim açımdaydı Cenk'in pozisyonu. Net bir penaltıydı görüşüme göre, bunlara dikkat edilse mutlu oluruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 22:28
Necip Uysal'dan hakem tepkisi
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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar derbinin ikinci dakikasında bulduğu golle müsabakayı 1-0 kazandı ve yeniden liderliğe yükseldi.

Maçın ardından Beşiktaş oyuncusu Necip Uysal açıklamalarda bulundu.

Necip Uysal açıklamasında; "Öncelikle kazanmak isterdik ama olmadı. Talihsiz bir gol yedik. Maçın genelinde pozisyonlar bulduk ama son vuruşlarda biraz eksik kaldık. Her maçta penaltı pozisyonları oluyor verilmeyen. Benim açımdaydı Cenk'in pozisyonu. Net bir penaltıydı görüşüme göre, bunlara dikkat edilse mutlu oluruz" dedi. 


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