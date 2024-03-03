Necip Uysal'dan hakem tepkisi
Beşiktaş oyuncusu Necip Uysal, Galatasaray'a kaybettikleri maçın ardından; "Her maçta penaltı pozisyonları oluyor verilmeyen. Benim açımdaydı Cenk'in pozisyonu. Net bir penaltıydı görüşüme göre, bunlara dikkat edilse mutlu oluruz" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar derbinin ikinci dakikasında bulduğu golle müsabakayı 1-0 kazandı ve yeniden liderliğe yükseldi.
Maçın ardından Beşiktaş oyuncusu Necip Uysal açıklamalarda bulundu.
Necip Uysal açıklamasında; "Öncelikle kazanmak isterdik ama olmadı. Talihsiz bir gol yedik. Maçın genelinde pozisyonlar bulduk ama son vuruşlarda biraz eksik kaldık. Her maçta penaltı pozisyonları oluyor verilmeyen. Benim açımdaydı Cenk'in pozisyonu. Net bir penaltıydı görüşüme göre, bunlara dikkat edilse mutlu oluruz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimden önce çekilecekler'
- Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz
- 'Şeriat' paylaşımına ceza yolda
- Tribünlere küfür etti!
- 'Sesi kapattı, dayanamadı'
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- Erdoğan'ın yakın arkadaşından sürpriz çıkış!
- Emekliye ek zam yapılacak mı?
- Sosyal medya platformu X'ten Türkiye kararı
- ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven...'