Necip Uysal sonrası bir imza daha... Beşiktaş'tan genç oyuncuya yeni sözleşme!

Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Necip Uysal sonrası bir imza daha... Beşiktaş'tan genç oyuncuya yeni sözleşme!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:58

Beşiktaş, altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. 

Beşiktaş'ın açıklaması:

"Kulübümüz; altyapımızdan yetişen, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle takımımıza gelecekte önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı’yla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, kendisini üç sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Adalı, genç futbolcumuz Hekimoğlu’na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."


Etiketler: #Mustafa Erhan Hekimoğlu #beşiktaş #Sözleşme

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