Beşiktaş, Necip Uysal'ın sözleşmesini uzattı!
Beşiktaş'ta Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Beşiktaş'ta takım kaptanı Necip Uysal ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz; altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız dört Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal’la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.
Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Kaptanımız Necip Uysal’la bir araya geldi. Necip Uysal, kendisini iki sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Başkanımız Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Kaptanımız Uysal’a yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."
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