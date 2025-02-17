Necip Uysal'dan kariyer açıklaması: 'Olur, olmaz bilmiyorum ama...'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 19:05

Güncelleme: 17.02.2025 - 19:09

Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesini uzattığı Necip Uysal, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Necip Uysal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyum. Başkanımıza teşekkür ediyorum, ilk imzamı onunla atmıştım. Son imzamı da atma fırsatı verdi bana. Tarih edilemez bir duygu. 11 yaşında altyapıya girmiştim. İlk girdiğinizde kafanızda böyle bir şey olmuyor, sadece sevdiğiniz için futbol oynuyorsunuz. Zaman geçtikten sonra tabii ki insan hedefler koyuyor. A takım ile kupalar kazanmak, kaptanlık yapmak, kalıcı olmak gibi hedeflerim vardı ve ben bunların hepsini başardım."

"OYNADIĞIM EN İYİ 11"

"İlk çıktığım maçta çok heyecanlanmştım. Çocukluk hayalimdi, eskide top toplarken de bunun hayalini kuruyordum. İnanılmazdı benim için. Olimpiyat Stadı'ndaki Liverpool maçını unutamıyorum. Benim için çok iyi bir maçtı, kulübümüz için de çok iyi bir maçtı. Beşiktaş benim için bir kulüp değil, bir aile. Burada büyüdüm ve burada olgunlaştım. Burada kendimi buldum. Beşiktaş benim için mücadele, fedakarlık ve aidiyet demektir."

"Oynadığım futbolculardan bir 11 yapsam; kaleye Rüştü Reçber, sağ beke Gökhan Gönül, stoperlere Pepe ve Marcelo, sol beke Adriano, orta saha Atiba ve Oğuzhan, kanatlar Babel ve Quaresma, önde de Rafa ve Gomez."

"SOLSKJAER ÇOK İYİ BİR İNSAN"

"Solskjaer ile ilişkimiz çok iyi. Çok iyi bir insan, antrenörlüğü de çok iyi. Çok güzel şeyler katacaktır bize. Gönlüm uzun seneler bizimle beraber olmasını istiyor."

"Kadromuzda çok genç oyuncu var. Daha çok çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Uykularına dikkat etmeleri gerekiyor."

"KAFAMDA HOCALIK VAR"

"İnşallah futbolu Beşiktaş'ta bırakmayı Allah nasip eder bana. Futboldan sonra da kafamda hocalık var. O tarafta da başarılı olacağıma inanıyorum. Çok hocayla çalıştım, hepsinden bir şeyler aldım. Olur, olmaz bilmiyorum ama o tarafta da çok çalışacağım."