Spor yazarları, Tirana - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yayınlanma: 04.08.2023 - 09:52

Güncelleme: 04.08.2023 - 09:52

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana'yı 2-0 mağlup edip tur atladı.

Spor yazarları siyah-beyazlı takımın performansını yorumladı.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ"

Maç daha oynanmaya başlamadan yaşanan gerginlikler belki de Beşiktaş’ı oyuna daha çok motive etti. Özellikle de ilk yarısı çok sert geçen mücadelede Beşiktaş takımı belki çok iyi bir ortaya koyamadı ancak çok iyi mücadele etti. Beşiktaşlı oyuncular heyecanlı ve istekli olmalarına rağmen üretkenlik anlamında vasatı geçemediler. İkinci yarı oyunda eksik kalmasına rağmen oyunu iyi tutan bir Beşiktaş takımı seyrettik. Oyunda çok etkili olamayan Abubakar, golünü atarak takımı rahatlattı. Onur Bulut iyi mücadele etti. Masuaku, takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Beşiktaş’ın oyun için de ki temposu zaman zaman düşse de ve de istenilen seviyede olmasa da yeni transferlerle beraber oyuncuların birbirini tanıması ve alınacak iyi sonuçlar ile oyun şablonu daha da oturacaktır." (Melih Saatçi - Cumhuriyet)

''14 OYUNCUYLA TURU ALDI"

"Üç İstanbul büyüğü içinde bu turda kâğıt üzerinde en eksik kulübe Beşiktaş'ındı. Salı akşamı Fenerbahçe kulübesinde Dzeko, Kent, Szymanski, çarşamba sarı kırmızılı yedek bankında Bakambu, Yunus, Kaan gibi oyuncular oturuyorlardı. Ancak Şenol Güneş her iki maçta da kısıtlı sayılabilecek kulübesinden çok iyi verim aldı. İlk maçta kritik golü 2005’li Semih, dün de stoper Amartey attılar. Onana da aldığı dakikaları olumlu kullandı. Beşiktaş elbette eksik oyuncularını arıyor, Şenol Güneş tabii ki Ghezzal’den, Cenk’ten, Rebic’ten faydalanmak ister. Hatta transfer de ister. Ama Güneş’in bu turda elindeki 14-15 oyuncudan aldığı verimi de tebrik etmek lazım." (Uğur Meleke - Hürriyet)

"İLK ENGELİ AŞTI"

''Güneş, ilk maçı kazanan kadroyu rövanşta sahaya sürdü. Bu oyunda sakatlık olmadığı sürece, kazanan ekip pek bozulmaz. Demem o ki, Güneş’in bu tercihi bence doğruydu. Ne var ki, bu kadro ilk maçtaki görüntüsünden bir hayli uzaktaydı! Bunun da temelinde Kartal’ın pas yüzdesinin düşük olması vardı. Kartal ilk yarıda rakibinin direnişini yüksek toplarla kırmak istedi, ama etkili olduğunu söylemek çok zordu. Ofansa çıkarken pas trafiğini bir kenara bırakın, sık sık top kayıpları yaşadılar. Aboubakar bu faktör nedeniyle yalnız kaldı, koca ilk yarıda Onur ve Gedson’un kaleyi yokladığı şutlar kaldı hafızalarda, hepsi o kadar! Kartal, 10 kişi kalmasına karşın, savunmasına kapanmadı, ofansı düşündü, baskıyı öne çıkardı. Rakibinin ters kafasında Aboubakar 75’te gelişine sert vurdu, farkı ikiye çıkardı. Kamerunlu bu ana kadar ortalarda gözükmese de, yalnız da kalsa, buldu mu affetmiyor, ne de olsa golcü. Kartal hedefine doğru kanat çırptı, ilk engeli aştı, yeni rakibini bekliyor. Kartal’ın önünde virajlar var, dileriz patinaj yapmaz, gruplardaki yerine alır.'' (Bilal Meşe - Milliyet)

"VAKİT NAKİTTİR BEYLER"

"Sahanın en iyilerinden birisi olan Masuaku’nun direkt kırmızı görmesi Arnavutluk deplasmanının kalanı kadar bir dahaki tur için Beşiktaş’ın handikapı oldu. Kadroda doğal mevkisi sol bek olup Beşiktaş seviyesinde olan tek oyuncu Masuaku! Bu konu açılmışken yönetimin halen kadro kimyasındaki dengesizlikleri fark edip gerekli takviyeleri yapmamış olması birçok Beşiktaşlı gibi beni de geriyor: Sadece Masuaku değil, Gedson ve yine mükemmel bir gol atan Aboubakar’ın da alternatifleri olmadığı gibi Ghezzal yokken yerine sağ ayaklı ve ofansif de olsa bek formasyonlu Onur Bulut oynuyor: Artık uyanma ve harekete geçme vakti çünkü vakit nakittir sevgili Beşiktaş yöneticileri!" (Ali Ece - Fanatik)