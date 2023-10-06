Nenad Bjelica: 'En azından 1 puanı hak ettik'
Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrasında konuştu. Bjelica, 'En azından 1 puanı hak ettik' dedi.
Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonunda Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.
İşte Nenad Bjelica'nın açıklaması:
"Galibiyetten ötürü rakibi tebrik ederim. Bugün iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Mücadelenin hep içerisinde olduk. Gol fırsatlarımız oldu. Takım son ana kadar iyi mücadele verdi. Adana Demirspor, burada gayet iyi bir oyun ortaya koyan bir takım. Biz bugün en azından bir puanı hak ettik. İyi bir savaş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."
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