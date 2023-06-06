Nenad Bjelica taraftara söz verdi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 23:30

Güncelleme: 06.06.2023 - 23:30

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 kaybetti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçından ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, rakibini tebrik ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendi takımımı da gösterdikleri iyi mücadele ve oyundan dolayı kutlarım. Bugün buraya 13 eksikle geldik ve maçın genelini düşündüğünüzde, atılan üçüncü gole, 85. dakikaya kadar iki tarafa da gidebilecek, açık bir maç vardı. Belki berabere bitebilirdi, belki kazanma şansımız olabilirdi. Ama rakibimiz daha iyi bir bitiricilik gösterdi. Onlar pozisyonları daha iyi değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Ama takımım gayet iyi bir oyun gösterdiğini söyleyebilirim rahatlıkla. Maça 4 tane genç oyuncuyla çıktık. Aslında Başakşehir bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz de değerlendirebilseydik maçı berabere ya da kazanarak bitirebilirdik."

"NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Bir sonraki sezon için düşüncesi ve taraftara ne vadettiği sorulan Bjelica, "Taraftarlarımıza iyi mücadele, iyi enerji, iyi futbol sözünü verebilirim. Sahaya her maçı kazanmak için çıkacak bir takım sözünü verebilirim. Bunu bekleyebilirler bizden. Son üç maçı kazandığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Genç oyuncular fırsatı iyi değerlendirdi, gelecek adına olumlu mesajlar verdi. Genel itibariyle bu kulübün geleceğinin iyiye gittiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki yıl itibariye bu takımdan söz edileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"BELKİ ZAMAN KAYBEDECEKTİK"

Taraftarların maçın sonuna kadar inanılmaz destek verdiklerini ve en iyi 11'i sahaya sürmeye çalıştıklarını aktaran Bjelica, taraftarların bu gençleri gördüklerini ve fikir sahibi olduklarını kaydetti.

Türkiye'de yaşadığı tecrübelerden de bahseden Nenad Bjelica, sözlerini şöyle bitirdi:

"Geldiğimiz süreçte ligi tanıma, takımları, rakiplerimizi, ambiyansı tanıma fırsatı bulduk. İhtiyaçlarımızı gördük. Neler yapmamız gerektiğini gördük. Haziranda gelsek belki göremeyecek, zaman kaybedecektik. Bizim adımıza önemli bir fırsat bence. Geldiğimden itibaren onlardan neler beklediğimi, onların benden neler beklediğini oyuncularım iyi anladı, beni tanıdılar diye düşünüyorum. Neler beklediğimi daha iyi biliyorlar. Bir buçuk aylık süreçte bunları söyleyebilirim. Bu sezon 8 maç yaptık ama önümüzdeki sezon daha çok maç yapıp kazanma fırsatı yakalayacağız."