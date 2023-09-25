Nenad Bjelica'dan mağlubiyet açıklaması... 'Trabzonspor'da böyle şeyler olmamalı'

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu. Bjelica, "Düşüş yaşadık. O düşüşten sonra rakibimiz 3 gol buldu. Maalesef maçı kaybettik. Trabzonspor gibi bir takımda böyle şeylerin olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 23:21
Nenad Bjelica'dan mağlubiyet açıklaması... 'Trabzonspor'da böyle şeyler olmamalı'
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Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, Hatayspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

"TRABZONSPOR'DA BU OLMAZ"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Hırvat teknik direktör, şu sözleri kullandı:

"Öncelikle Hatayspor'u tebrik ederim. 70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık. O düşüşten sonra rakibimiz 3 gol buldu. Maalesef maçı kaybettik. Trabzonspor gibi bir takımda böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Bir sonraki maçta bu hataları tekrarlamamak adına çalışacağız"


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