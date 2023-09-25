Volkan Demirel'den Trabzonspor'a karşı dev seri!

Süper Lig'in 6. haftasında Mersin'de oynanan karşılaşmada Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in serisi devam etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 22:48
Volkan Demirel'den Trabzonspor'a karşı dev seri!
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşmayıı Hatayspor 2-0 geriden gelip 3-2 kazandı.

VOLKAN DEMİREL'İN SERİSİ DEVAM ETTİ

Bu sonucun ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bu maçtan önce oyuncu ve teknik direktör olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a rakip olduğu 26 maçı kaybetmemişti. Alınan 3-2'lik galibiyet sonrası Demirel'in serisini de devam ettirdi.

Böylece Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı çıktığı 27 lig karşılaşmasında 16 galibiyet 11 beraberlik almış oldu.


Player Alanı
volkan demirel hatayspor trabzonspor süper lig

İlgili Haberler

Hatayspor, Trabzonspor'u son dakikada yıktı: Hatayspor 3-2 Trabzonspor

Hatayspor, Trabzonspor'u son dakikada yıktı: Hatayspor 3-2 Trabzonspor
Trabzonspor'da Nenad Bjelica, Nicolas Pepe'nin dönüş tarihini açıkladı!

Trabzonspor'da Nenad Bjelica, Nicolas Pepe'nin dönüş tarihini açıkladı!
PFDK ceza yağdırdı! Galatasaray, Trabzonspor...

PFDK ceza yağdırdı! Galatasaray, Trabzonspor...

En Çok Okunan Haberler