Volkan Demirel'den Trabzonspor'a karşı dev seri!
Süper Lig'in 6. haftasında Mersin'de oynanan karşılaşmada Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in serisi devam etti.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşmayıı Hatayspor 2-0 geriden gelip 3-2 kazandı.
VOLKAN DEMİREL'İN SERİSİ DEVAM ETTİ
Bu sonucun ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bu maçtan önce oyuncu ve teknik direktör olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a rakip olduğu 26 maçı kaybetmemişti. Alınan 3-2'lik galibiyet sonrası Demirel'in serisini de devam ettirdi.
Böylece Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı çıktığı 27 lig karşılaşmasında 16 galibiyet 11 beraberlik almış oldu.
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