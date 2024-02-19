Nerede oynanacağı merak konusu: 1. Lig ekibinden Süper Kupa açıklaması!

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat ertelenen Süper Kupa finali hakkında TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un başkan yardımcısı ve basın sözcüsü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 23:22
Nerede oynanacağı merak konusu: 1. Lig ekibinden Süper Kupa açıklaması!
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçı için sürpriz bir açıklama geldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Mustafa Çadırcı, "Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun" diye bir paylaşım yaptı.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mustafa Çadırcı, "Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. Bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Deprem yaşayan, sel felaketiyle demoralize olan, ekonomisi durağanlaşan ilimize tanıtım, turizm canlılığıyla çağ atlatacaktır" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR YALANLANMIŞTI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 19 Şubat'ta Süper Kupa maçı için bir açıklama yapmıştı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Süper Kupa iptal edildi" iddiaları doğru değildir.

29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır.

Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz."


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