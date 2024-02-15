Son Dakika: Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı!

Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:38

Güncelleme: 15.02.2024 - 10:56

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halk TV'ye gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Koç, Suudi Arabistan'da oynanaması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının tarihini işaret ederken, 2011 yılında oynanmayan Süper Kupa karşılaşması için de başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Süper Kupa maçının yerel seçimlerden sonra Nisan ayında oynanacağı kesin. Biz de bir planlama bekliyoruz kendi planımızı yapmak için ama TFF'den kesin bir tarih henüz gelmedi" dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Biz 3 Temmuz'da çok ağır bedeller ödedik. Hem maddi hem de manevi. Hala da ödüyoruz, son 10 yılda yaşadıklarımız ortada. Bu duruş, her şeyden önemli. Biz FETÖ ile en ihtişamlı döneminde yüzleştik. Kimse yanımızda değildi o zaman bizim, dimdik durduk. Ancak kimse bizimle helalleşmiyor. Fenerbahçe o dönemde fersah fersah öndeydi rakiplerinden. Keşke davalar falan açılmadan bir helalleşme süreci olsaydı Fenerbahçe için. Bizim otobüsümüz kurşunlandı, hala faili meçhul."

"TÜRKİYE'DE FUTBOL TEMİZ İNSANLARIN BARINABİLECEĞİ BİR SEKTÖR DEĞİL"

"3 Temmuz döneminin kesinlikle filmi veya belgeseli yapılmalı. Böyle bir şeyin örneği yok çünkü. Türkiye'de futbol, temiz insanların barınabileceği bir sektör değil."

"BİR GOL GEÇ GELDİĞİ ZAMAN HOMURDANMA OLUYOR"

"Camia kırılgan, şampiyonluk hasreti var. Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını topladığımız bir senede bile gol geç geldiği zaman homurdanma oluyor. Bir şampiyonlukla bunu atacağız."

"BAZI KULÜPLERE NE DESTEKLER VERİLDİĞİNİ GÖRDÜNÜZ"

"Son 13 yılda Fenerbahçe'nin 1 şampiyonluğu var. Bunu sadece sportif sebeplerle açıklayamazsınız. Hem Aziz Yıldırım dönemi için hem de bizim dönemimiz için konuşuyorum. Bazı sezonlarda bazı kulüpler planlanarak şampiyon yapıldı. Bazı kulüplere ne destekler verildiğini gördünüz. Biz futbolun sahada kalması gerektiğine inanıyoruz."

"GALATASARAY DA PUAN KAYBEDECEK"

"Yine camianın bir kısmı karamsarlığa kapıldı. Onlara rahat olmalarını söylüyorum. Daha puanlar kaybedilecek, rakibimiz de kaybedecek. Futbol dışı branşlarda altın çağımızı yaşıyoruz. Fenerbahçe, her yerde tepeye oynuyor. Tabii kulvarlarda şampiyonluk kaçtığında hayal kırıklığı daha büyük oluyor bu yüzden."

"BENİM BAŞKANLIĞIMDA ENGELLER ARTTI"

"Başkanlığı bırakmamın zamanı geldi. Ben 2 dönem için geldim. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasında birçok engel var. Benim başkanlığımda bu engeller arttı. Süper Kupa olayında birçok paydaş var, cımbızla bizi hedef gösterdiler. Yeni aldığım bilgiler de var... TFF bu işi Ankara'ya raporlarken, bizi işaretlemiş. Biz bunun dibine ineceğiz. O yüzden devletimizden bir kez daha rica ediyorum; kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor bu işin üzerine gidilsin."