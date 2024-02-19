İptal edildiği ileri sürülmüştü: Süper Kupa iddialarına resmi yanıt!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Süper Kupa Finali’nin iptal edildiği haberlerini yalanladı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:31
İptal edildiği ileri sürülmüştü: Süper Kupa iddialarına resmi yanıt!
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat ertelenen Süper Kupa Finali'nin iptal edildiğine ilişkin yapılan haberler üzerine bri açıklama yayımladı.

YENİ TARİH BELİRLENDİ

İletişim Başkanlığı'na bağlı birimden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali’nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için nisan ayında yapılması planlandığını duyurdu.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali’nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.


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