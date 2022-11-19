Nesibe Aydın, evinde Fenerbahçe'yi geçti

Nesibe Aydın, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding'i 77-75 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 17:47
Nesibe Aydın, evinde Fenerbahçe'yi geçti
Abone Ol google-news

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i 77-75 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Sertan Kırklar, Sabri Gündüz

Nesibe Aydın: Feride Akalan 19, Thomas 24, Nelson 12, Duygu Özen, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Derin Yaya 7, Elif Emirtekin 2, Dieng, İlayda Güner 10

Fenerbahçe Alagöz Holding: Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül 5, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 10, Şerife Alperi Onar, Messeman 20, Mc Bride 28, Epoupa 3, Merve Aydın 3, Stokes 6

1. Periyot: 29-21

Devre: 49-36

3. Periyot: 66-54


Nesibe Aydın Fenerbahçe Alagöz Holding basketbol ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler