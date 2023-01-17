Neslihan Çalışkan, ZRK Buducnost'a imza attı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:14

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:14

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un milli oyuncusu Neslihan Çalışkan, Karadağ'ın ZRK Buducnost Bemax takımına transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, sol oyun kurucu Neslihan Çalışkan, önümüzdeki sezondan başlamak üzere Karadağ'ın ZRK Buducnost Bemax takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1997 İzmir doğumlu oyuncu, daha önce Ardeşen Gençlik ve Üsküdar Belediyespor formalarını giydi. Neslihan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

Karadağ Kadınlar Birinci Ligi'nin kurulduğu 2006-07 sezonundan bu yana Karadağ Ligi'ni ve Karadağ Kupası'nı şampiyon bitiren ZRK Buducnost Bemax, 8 takımla oynanan lige play-off aşamasında dahil oluyor.

Kulüp, EHF Şampiyonlar Ligi'ni 2012 ve 2015, Kupa Galipleri Kupası'nı 1985, 2006 ve 2010 yıllarında, EHF Kupası'nı da 1987 yılında kazanma başarısı gösterdi.