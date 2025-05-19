Neslihan Demir'in Victor Osimhen hayali gerçek oldu!

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan ve ördüğü ''Osimhen bebeği'' ile gündem olan Neslihan Demir, Galatasaray'ın şampiyonluk maçını tribünden takip etti.

Maç sonrası yıldız futbolcu Victor Osimhen ile bir araya gelen Neslihan Teyze, ördüğü bebeği hediye ederken, Osimhen de formasını ve torunlarına forma sözü vererek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü 'Osimhen bebeği' ile gündeme gelmişti. Osimhen bebeği ile bir anda gündem olan Neslihan Teyze, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçını yerinde takip etti.





NESLİHAN TEYZE İLE OSIMHEN BİR ARAYA GELDİ

Neslihan Teyze şampiyonluk maçının ardından Osimhen ile bir araya geldi. Neslihan Teyze, Osimhen'e ördüğü bebeklerden birini verdi. Öte yandan Osimhen formasını Kayseri'den gelen Neslihan teyzeye hediye etti. Ayrıca tüm torunlarına da forma göndereceğini iletti.

"GEREKİRSE TAVUKLARIMI SATARIM"

Osimhen ile görüşmesini anlatan Neslihan Teyze, "Osimhen hediyemi beğendi. 'Çok güzelmiş' dedi. Güldü ve beni sarılıp kucakladı. İmzalı formasını hediye etti. 'Ben seni çok seviyorum, kalmanı istiyorum, gerekirse tavuklarımı satarım sana destek çıkarım' dedim" ifadelerini kullandı.