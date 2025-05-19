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Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlara saldırı

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlara saldırı

19.05.2025 09:38:00
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İHA
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Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlara saldırı

Galatasaray'ın ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar şampiyonluk kutlaması için yollara döküldü. Kutlama için Bağdat Caddesi'ne inen Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçeli taraftarların saldırısına uğradı. Polis olayların büyümesini önlemek için caddede geniş güvenlik önlemi aldı.

Galatasaray ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk coşkusunu yaşamak için yollara döküldü. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ise Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yapmak isteyince tansiyon yükseldi.

Fenerbahçeli taraftarlar kutlama yapan Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırdı. Olayların büyümesini önlemek için polis ekipleri tarafından caddede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bağdat Caddesi GS Store önünde çevik kuvvet ekipleri tedbir amaçlı beklerken denetim yapan trafik polisleri denetimi görüp ani manevra yaparak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Ekiplerin kontrolü sonucu motosiklet sürücüsünün 0,96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye 9 bin 267 TL para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edildi.


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