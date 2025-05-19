Galatasaraylı Alvaro Morata'dan şampiyonluk açıklaması!

İspanyol yıldız Alvaro Morata, Galatasaray'da forma giymenin çok özel olduğunu dile getirdi.

"GALATASARAY FORMASINI GİYMEK..."

Taraftarlara teşekkür eden tecrübeli santrfor, "Her şey için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman bizi desteklediler. Galatasaray formasını giymek çok özel. Bunun için çok mutluyum" diye konuştu.

Satın alma opsiyonuyla Fransa'nın Monaco takımından kiralanan Senegalli sol bek Ismail Jakobs ise, "Gelecek sezon takımda mısın?" sorusuna, "Buradayım ve Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kesinlikle burada kalacağım" dedi.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Jakobs, RAMS Park'taki atmosfer için, "İnanılmaz bir şey. Hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim" yorumunu yaptı.