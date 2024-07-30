Neslihan Yiğit'ten Paris 2024'te ilk galibiyet!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, J grubunda oynadığı ikinci ve son maçta Peru'dan Ines Lucia Castillo'yu mağlup etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, grubundaki ilk maçını kaybetmişti. Yiğit ikinci ve son maçında Perulu rakibini mağlup etmeyi başardı.
NESLİHAN YİĞİT'TEN İLK GALİBİYET
Milli badmintoncumuz Neslihan Yiğit, J grubunda oynadığı ikinci ve son maçta Peru'dan Ines Lucia Castillo'yu 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.
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