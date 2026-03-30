New Orleans Pelicans karşısında double-double yaptı: Alperen Şengün, NBA tarihine geçti!

30.03.2026 10:18:00
Cumhuriyet Spor
NBA'de Houston Rockets deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 134-102 mağlup etti. Rockets'ta Alperen Şengün, 36 sayı ve ve 13 ribauntla double-double yaptı. Milli basketbolcu ayrıca NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaunt, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok kaydeden ilk oyuncu oldu.

NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki takımın mücadelesinde New Orleans Pelicans ve Houston Rockets karşı karşıya geldi. Rockets, ilk yarısını önde tamamladığı maçı 134-102 kazandı ve bu sezonki 45. galibiyetini elde etti.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında takımını galibiyete taşırken tarihe geçen bir performans sergiledi.

Maçta 32 dakikada saha kalan Alperen Şengün 36 sayı ve ve 13 ribauntla double-double yaptı. 23 yaşındaki basketbolcu ayrıca 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla maçı tamamladı.

Alperen Şengün karşılaşmada 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili bir performans gösterirken 7'de 5 isabet sağladı. Milli basketbolcu karşılaşmayı 26 verimlilik puanıyla noktaladı.

TARİHE GEÇTİ

New Orleans Pelicans deplasmanındaki performansıyla Alperen Şengün NBA tarihine geçti. Alperen, NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaunt, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok kaydeden ilk oyuncu oldu. 

Alperen ayrıca NBA tarihinde bir maçta sayı, ribaunt, asist, blok ve top çalmada bu istatistiklere Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon ve David Robinson'ın ardından ulaşan dördüncü oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Alperen Şengün'ün 30 sayısı galibiyete yetmedi! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves, sahasında Houston Rockets'ı 110-108 mağlup etti.
Alperen Şengün'ün 'triple-double'ı Houston Rockets'a yetmedi! Alperen Şengün, Rockets'ın Bulls'a 132-124 mağlup olduğu karşılaşmada 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma, 2 blokla oynadı- Oklahoma City Thunder, Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 123-103 mağlup ederek üst üste 12. galibiyetini aldı.
Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets evinde kazandı! Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Miami Heat'i 123-122 mağlup etti.