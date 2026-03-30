New Orleans Pelicans karşısında double-double yaptı: Alperen Şengün, NBA tarihine geçti!

NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki takımın mücadelesinde New Orleans Pelicans ve Houston Rockets karşı karşıya geldi. Rockets, ilk yarısını önde tamamladığı maçı 134-102 kazandı ve bu sezonki 45. galibiyetini elde etti.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında takımını galibiyete taşırken tarihe geçen bir performans sergiledi.

Maçta 32 dakikada saha kalan Alperen Şengün 36 sayı ve ve 13 ribauntla double-double yaptı. 23 yaşındaki basketbolcu ayrıca 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla maçı tamamladı.

Alperen Şengün karşılaşmada 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili bir performans gösterirken 7'de 5 isabet sağladı. Milli basketbolcu karşılaşmayı 26 verimlilik puanıyla noktaladı.

TARİHE GEÇTİ

New Orleans Pelicans deplasmanındaki performansıyla Alperen Şengün NBA tarihine geçti. Alperen, NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaunt, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok kaydeden ilk oyuncu oldu.

Alperen ayrıca NBA tarihinde bir maçta sayı, ribaunt, asist, blok ve top çalmada bu istatistiklere Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon ve David Robinson'ın ardından ulaşan dördüncü oyuncu olarak kayıtlara geçti.