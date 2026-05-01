New York Knicks'ten Atlanta Hawks'a tarihi fark!

1.05.2026 11:24:00
NBA'de New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 140-89 mağlup etti ve seriyi 4-2'ye getirerek play-off yarı finaline çıktı. Rakibini 51 sayı farkla yenen Knicks, kulüp tarihinin en farklı play-off galibiyetine imza attı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks ve Minnesota Timberwolves play-off yarı finaline çıktı.

State Farm Arena'na oynanan maçta New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 140-89 gibi farklı skorla yenerek kulüp tarihinin en farklı play-off galibiyetine imza attı ve seriyi 4-2 kazandı.

Knicks'te OG Anunoby 27 dakikada 29 sayı atarken, Karl-Anthony Towns 12 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle serideki ikinci "triple-double"ını yaptı. Mikal Bridges, galibiyete 24 sayılık katkı sağladı.

Knicks, NBA play-off tarihindeki en farklı altıncı galibiyeti elde eden takım oldu. Devre arasındaki 47 sayılık fark (83-36) ise play-off tarihindeki en büyük fark olarak kayıtlara geçti.

Hawks'ta Jalen Johnson 21 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

Knicks, Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics-Philadelphia 76ers serisinin galibiyle karşılaşacak.

SPURS'ÜN RAKİBİ TIMBERWOLVES OLDU

Denver Nuggets'ı 110-98 mağlup ederek seriyi 4-2 kazanan Minnesota Timberwolves, yarı finalde San Antonio Spurs ile eşleşti.

Timberwolves'ta Jaden McDaniels 32 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik ederken, Terrence Shannon Jr. 24 sayı üretti.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic 28 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, Cameron Johnson 27 sayı, 8 ribauntla oynadı.

76ERS, SERİYİ 7. MAÇA TAŞIDI

Boston Celtics'i 106-93 yenen Philadelphia 76ers, seride 3-3 eşitliği sağladı. Serinin 7. ve son maçı cumartesi günü Boston'da oynanacak.

76ers'ta Tyrese Maxey 30, Paul George 23 sayılık performans sergiledi.

Celtics'te Jaylen Brown 18 sayı, Jayson Tatum 17 sayı, 11 ribaunt kaydetti.

İlgili Haberler

Alperen Şengün ile LeBron James arasında tansiyon yükseldi: 'Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin'
Alperen Şengün ile LeBron James arasında tansiyon yükseldi: 'Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin' NBA play-off ilk tur 5. maçında Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 99-93 mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada Lakers'ın yıldızı LeBron James ile Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün arasında gergin anlar yaşandı.
Seride durum 3-2'ye geldi: Alperen Şengün, LeBron James karşısında pes etmedi
Seride durum 3-2'ye geldi: Alperen Şengün, LeBron James karşısında pes etmedi NBA play-off ilk tur mücadelesinin 5. maçında Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 14 sayıyla oynadığı karşılaşmada Lakers'ı 99-93 mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi.
Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Lakers'ı devirdi: Seri 3-1'e geldi
Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Lakers'ı devirdi: Seri 3-1'e geldi Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayıyla oynadığı mücadelede Lakers'ı 115-96 mağlup etti ve serideki ilk galibiyetini aldı.