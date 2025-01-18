Newcastle, Bournemouth'u rahat geçti!
Premier Lig 22. hafta maçında Bournemouth, deplasmanda Newcastle'ı 4-1 mağlup etti.
Premier Lig 22. hafta maçında Bournemouth, deplasmanda Newcastle ile karşılaştı. St. James' Park'ta oynanan maçı Bournemouth 4-1 kazandı.
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 6, 44 ve 90+2. dakikalarda Justin Kluivert ve 90+6. dakikada Milos Kerkez kaydetti. Newcastle'ın tek golünü 25. dakikada Bruno Guimaraes attı.
Maçta 3 gol kaydeden Justin Kluivert, Kerkez'in golünün de asistini yaptı.
Bournemouth'ta sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Enes Ünal forma giyemedi.
Andoni Iraola'nın takımı, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Newcastle'ın ise 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Alınan bu sonucun ardından Bournemouth puanını 37'ye çıkardı. Newcastle ise 38 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Newcastle, Southampton ile karşılaşacak. Bournemouth ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
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