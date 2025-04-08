Newcastle United deplasmanda çok rahat!
Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Leicester City'yi 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Newcastle United, deplasmanda Leicester City'ye konuk oldu.
King Power'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Newcastle, 3-0 kazandı.
Karşılaşmada Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Harvey Barnes ve 2 ve 11. dakikalarda Jacob Murphy getirdi.
3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Newcastle, puanını 53'e yükseltti ve 1 maç eksikle 5. sırada yer aldı. Leicester City ise üst üste 8. mağlubiyetini alarak 17 puan ile 19. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Newcastle, sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City ise Brighton'a konuk olacak.
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