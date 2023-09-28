Newcastle, Manchester City'i kupada saf dışı bıraktı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 00:11

Güncelleme: 28.09.2023 - 00:11

İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan karşılaşmayı Newcastle United 1-0 kazanarak turu geçti ve sürprizi gerçekleştirdi.

Karşılaşmada Newcastle United'a galibiyeti 53. dakikada Aleksander Isak kaydetti.

De Bruyne, Stones, Bernardo Silva, Rodri gibi oyuncularından yoksun olan City, rotasyon kadrosuyla çıktığı zorlu mücadelede elenerek turnuvanın dışında kaldı.

İngiltere Lig Kupası'nda bir sonraki turun kuraları 30 Ekim'de çekilecek.