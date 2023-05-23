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Newcastle United, 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde!

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, konuk ettiği Leicester City ile 0-0 berabere kaldı. Newcastle United, 21 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

AA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 07:34
Newcastle United, 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde!
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Premier Lig'de 37. haftanın kapanış karşılaşmasında, puan cetvelinin üçüncü sırasında yer alan Newcastle United, düşme hattındaki Leicester City'yi St. James Park Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 70'e yükselten Newcastle United, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Leicester City ise 31 puanla 18. sırada kaldı.


Newcastle United Leicester City İngiltere Premier Lig

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