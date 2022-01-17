Newcastle United, Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

17 Ocak 2022 Pazartesi, 21:09

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Chelsea ile ilgili haberleri çıkan yıldız oyuncu, yeniden Premier Lig'in gündeminde.

Sky Sports'un haberine göre West Ham ve Newcastle United, Attila Szalai ile ilgileniyor.

Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi Prens Mohammed bin Salman, Newcastle için gelecek sezon 1.5 milyar euro transfer bütçesi ayırmayı planlıyor. Bu satışla Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına zirveden giriş yapmıştı.

Fenerbahçe'nin Apollon Limassol'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Macar stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı 50 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.