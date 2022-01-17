Newcastle United, Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak
Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai ile ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı söylendi.
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Chelsea ile ilgili haberleri çıkan yıldız oyuncu, yeniden Premier Lig'in gündeminde.
Sky Sports'un haberine göre West Ham ve Newcastle United, Attila Szalai ile ilgileniyor.
Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi Prens Mohammed bin Salman, Newcastle için gelecek sezon 1.5 milyar euro transfer bütçesi ayırmayı planlıyor. Bu satışla Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına zirveden giriş yapmıştı.
Fenerbahçe'nin Apollon Limassol'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Macar stoper, sarı-lacivertli formayla çıktığı 50 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Korkunç olayı kötü koku ortaya çıkardı
- Konyaspor’dan alkışlanacak Ahmet Çalık hareketi!
- İstanbul'un göbeğinde panik anları
- Canlı yayında diploma gösterdi
- ABD Genelkurmay Başkanı Milley koronavirüs oldu
- FIFA 2021'in en iyi erkek futbolcusunu açıkladı!
- Kent çıldırmak üzere! Sesin kaynağı hala bulunamadı
- Alex de Souza'dan Aykut Kocaman için flaş sözler!